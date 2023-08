Le erbacce bruciate in una giornata ad alto rischio avevano scatenato un incendio

Jerzu

Un agricoltore denunciato dalla Forestale

Una banale imprudenza aveva fatto partire un grosso incendio nelle campagne di Jerzu: ora la Forestale ha denunciato per incendio doloso l’affittuario di un terreno agricolo che aveva bruciato incautamente un cumulo di erbacce. L’uomo – 35 anni, di Jerzu – rischia una sanzione amministrativa che va da 5mila a 50mila euro e la detenzione da uno a 5 anni.

L’incendio del 19 luglio si era sviluppato in una giornata caratterizzata da elevate temperature e vento sostenuto, a Muvroni, nella zona di Taccurrulu, nell’agro del Comune di Jerzu. Le fiamme avevano divorato una superficie di circa quattro ettari, composta principalmente da bosco e macchia mediterranea.

Gli accertamenti fatti dal nucleo investigativo della Forestale hanno chiarito che il fuoco era partito da un cumulo di ceneri e braci all’interno di un terreno destinato a coltivazioni orticole.

Per domare il rogo erano intervenuti due elicotteri regionali, provenienti dalle basi di Lanusei e Sorgono, tre autobotti e otto pick-up, coinvolgendo un totale di ventisei persone tra Corpo forestale, Agenzia Forestas, barracelli e vigili del fuoco. Le operazioni per mettere in sicurezza l’area si erano protratte per circa 24 ore.

Il Corpo forestale ricorda sempre che durante i mesi più caldi ad elevato rischio d’incendio sono da evitare tutte quelle pratiche che possono creare pericolo di innesco e propagazione delle fiamme, ed in particolare lo smaltimento sul terreno di braci e ceneri, che anche se apparentemente spenti possono contenere al loro interno parti accese e far partire un incendio anche a distanza di diversi giorni dal loro abbandono.

Lunedì, 28 agosto 2023