Le dune di Piscinas scenario per un altro video musicale: dopo Mengoni gli U2 Feedback

Le dune di Piscinas fanno da scenario a un altro video clip musicale: dopo il vincitore di Sanremo Marco Mengoni, la cover band sarda U2 Feedback si è fatta immortalare, a suon di musica, tra la candida sabbia e gli scenari mozzafiato che caratterizzano la Costa Verde.

Si auspica che il successo sia quello ottenuto dal cantautore nazionale, che la scelta della location giochi la sua parte anche questa volta: comunque vada, per tutto il territorio è sempre un motivo per sentirsi onorati di tale decisione che, tra mille possibilità, vede come opzione predominante il silenzio e la vastità delle dune tra le più alte in Europa.

“Meravigliose immagini del video clip girate nella suggestiva location del territorio comunale di Arbus (dune Piscinas, Laveria Brassey e Pozzo Gal) sono davvero emozionanti e sulle note di questa leggendaria canzone rappresentano una sorta di incantevole ed immersivo tour virtuale di queste impareggiabili bellezze” comunicano le istituzioni locali.

“Il tutto realizzato con il patrocinio del Comune di Arbus ed in collaborazione con il Ceas di Ingurtosu.

Complimenti alla band per questo meraviglioso “viaggio” che ha saputo magistralmente offrici.

Buona vita e buona musica a tutti”. Un augurio, quindi, e una attività, quella svolta dall’amministrazione comunale, intenta a promuovere ai fini turistici, anche con questi progetti, il territorio.