Grazie per aver letto questo articolo. Se vuoi commentarlo, accedi al sito o registrati qui sotto. Se, invece, vuoi inviarci un’informazione, una segnalazione, una foto o un video, puoi utilizzare il numero Whatsapp 331 480 0392, o l’indirizzo email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Prossimi appuntamenti ad Albagiara il 3 settembre, con un incontro sugli strumenti tradizionali con l’antropologo Marcello Marras, e il 18 settembre – in occasione della sagra dei legumi – un convegno con Davide Paolini, in collaborazione con la Pro loco.

Albagiara . Venerdì 29 luglio alle 21.30 a casa Malloci spazio al recital “Pasolini in forma di rosa”. Giuseppe Manias della Biblioteca Gramsciana ha anticipato: “Stefano Giaccone racconterà il Pier Paolo Pasolini delle canzoni, del cinema, del Sole e della Notte. Giaccone racconterà un Pasolini non inedito, ma forse meno esplorato. Attraverso l’uso di canzoni, letture e brevi commenti, Pasolini rivivrà come uomo e intellettuale del ‘900, immerso nel sole, nello sport, nei colori, nella bellezza e nella violenza del vivere”.

“Un bel modo di coinvolgere i nostri cittadini nel confronto su temi importanti”, hanno detto il sindaco di Albagiara Marcello Pilloni e l’assessore alla cultura del Comune di Usellus, Antonio Deiola. “La cultura e la socializzazione non vanno mai in ferie, nel nostro territorio”, ha aggiunto il presidente delle Due Giare, Lino Zedda.

Fonte: Link Oristano

- SARDA NEWS -

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Leggi tutte le notizie del giorno in Sardegna

Leggi tutte le Offerte di Lavoro in Sardegna

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. *La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per informazioni e segnalazioni scrivi al nostro indirizzo e-mail