Le chiede di sposarlo, lei accetta ma precipita da una scogliera

Sembra la storia di un film scritta da uno sceneggiatore particolarmente sadico, invece purtroppo è ciò è accaduto a una coppia di innamorati della Turchia. Nizamettin Gursu, un 40enne turco, aveva organizzato una proposta di matrimonio decisamente speciale per la sua Yesim Demir, 39 anni, portandola nella Turchia nord-occidentale. Un posto estremamente romantico, poi la proposta e la risposta affermativa di Yesim. Un momento perfetto, coronato da uno splendido tramonto. La coppia ha deciso poi si salire la scogliera e continuare a festeggiare, ed è qui che è successa la tragedia. Il futuro sposo, infatti, ha lasciato per pochi istanti Yesim per prendere il cestino da pic Nic in macchina, poi ha sentito un urlo e non l’ha più vista. La sua compagna, purtroppo, era precipitata facendo un volo di 30 metri. A nulla sono valse le cure dei medici a fronte dei traumi troppi gravi che la donna aveva riportato nella caduta.

L’inglese Daily Mirror ha raccolto le dichiarazioni dell’uomo rilasciate ai media: “Avevamo scelto quel posto per avere un ricordo romantico dopo la proposta di matrimonio. Abbiamo bevuto un po’ di alcol. È successo tutto all’improvviso. Lei ha perso l’equilibrio ed è caduta”.