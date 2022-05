Cabras

Disponibili ora le sette tracce dell’ultimo lavoro del musicista originario di Cabras

Fuori oggi “Ritratti”, il terzo album musicale del pianista Nicola Spanu con la Naucrates Music. Dopo l’uscita di “Kairos” a luglio scorso, il musicista – 36 anni, originario di Cabras, forte di un lungo studio ventennale incentrato sulle improvvisazioni radicali al pianoforte – torna di nuovo sulla scena musicale locale con una nuova raccolta, stavolta più intima e biografica.

Il nuovo album, “Ritratti”, racconta paesaggi esistenziali cari all’autore, per una narrazione che restituisce con la potenza rievocativa delle note musicali, persone e vissuti di Spanu, il tutto sempre con particolare emozione. Culmina in quest’ultimo lavoro il patrimonio esperienziale del pianista che musìca la vita.

Sono sette le tracce che compongono il nuovo album di Nicola Spanu, disponibile in tutti gli store e sulle piattaforme musicali di streaming online. Ecco i titoli: Luna Galana, But I Am.., La Notte, Four Get, Like a Tango, Venus e, infine, Cupido.

“Dieci anni di vita in questa raccolta”, racconta Nicola Spanu sui suoi social. “E lasciatemi dire che sono fiero di aver trasformato fuoco e fango in questo. Sono fiero perché ce l’ho messa tutta nonostante tutto. E continuo a farlo, a mettercela tutta… nonostante tutto, resto”.

L’album “Ritratti” si può ascoltare anche su Spotify.

