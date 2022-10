La nota località campana ieri ha ospitato la Missione archeologica di Nora di Padova e la Soprintendenza di Cagliari che hanno illustrato, attraverso contenuti multimediali, l’origine e lo sviluppo della città e le risorse del territorio, l’etnia meticcia di Nora, l’incontro pacifico fra popoli e le contaminazioni culturali, la forma della città, l’edilizia abitativa e sacra in età fenicia, punica e romana, la vita quotidiana, le necropoli.

Non un semplice progetto quello di e-archeo, bensì una collaborazione tra enti di ricerca, università e accademie, industrie creative ed esperti del settore dei Beni Culturali, promosso dal Ministero della Cultura e coordinato da Ales SpA, che, attraverso una piattaforma multimediale, aggregatrice di alcuni siti archeologici di interesse nazionale, racconta i contesti di fruizione attraverso diversi format comunicativi digitali. “Grande successo di pubblico e grande valore nel confronto con tutti gli altri siti pure presentati dai responsabili scientifici e dai colleghi della Soprintendenza” ha comunicato Progetto Nora – Università degli studi di Padova.

- SARDA NEWS -

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Leggi tutte le notizie del giorno in Sardegna

Leggi tutte le Offerte di Lavoro in Sardegna

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. *La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per informazioni e segnalazioni scrivi al nostro indirizzo e-mail