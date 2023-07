Le Belle Donne di Oristano premiate a Cagliari per gli screening senologici in provincia

Cagliari

Dall’inizio del 2023 sono già 400 le donne che si sono sottoposte ai controlli. Il riconoscimento è legato al Charity Goal dell’edizione 2023 della Cagliari SoloWomenRun

L’associazione Le Belle Donne di Oristano è stata premiata a Cagliari per il progetto “Prenditi cura di te… Tutte insieme contro il cancro”, che propone screening senologici e attività di cura della prevenzione in tutta la provincia di Oristano. Il riconoscimento è legato al Charity Goal dell’edizione 2023 della Cagliari SoloWomenRun , la corsa rosa solidale.

Nella sala consiliare di Palazzo Bacaredda stamane sono stati premiati i cinque sodalizi che hanno presentato progetti da realizzare nel campo della responsabilità sociale. Le proposte sono state valutate in base a diversi parametri, tra i quali l’impatto sul territorio, le finalità e il numero di donne iscritte alla manifestazione. L’organizzazione della Cagliari SoloWomenRun ha voluto premiare con un riconoscimento complessivo di 15.000 euro tutti i gruppi, considerando la valenza delle idee inviate. Uno sforzo in più messo in campo a livello economico anche per valorizzare il senso della ripartenza dopo lo stop degli anni precedenti e per sottolineare l’entusiasmo dimostrato da tutte le partecipanti nel 2023.

Primo posto “Abbracciamo un Sogno” (2.135 iscritte) che riceve 5.000 euro. Seconde a pari merito “Il Giardino di Lu” (1.096 iscritte) e “Mai più Sole-Karalis Pink Team” (1.301 iscritte) che ricevono 3.000 euro ciascuna. Terzo posto sempre con un pari merito, con “Passu Passu” (676 iscritte) e “Le Belle Donne Oristano” (423 iscritte), che ricevono 2.000 euro ciascuna.

Il progetto promosso da Le Belle Donne di Oristano nasce dall’esigenza di offrire un valido e concreto aiuto attraverso giornate dedicate allo screening senologico gratuito con visite eseguite da medici specializzati che offrono volontariamente il loro supporto. Dall’inizio dell’anno sono già state visitate oltre 400 donne.

“Prenditi cura di te… Tutte insieme contro il cancro”, che si rivolge a tutti i comuni dell’Oristanese e del centro Sardegna, è possibile anche grazie all’impegno di alcuni medici volontari, Tito Sedda, Antonello Gallus, Marilena Muggianu, Laura Ariu ed Elena Canu.

Alla visita senologica possono accedere tutte le persone che ne fanno richiesta, incluse le pazienti con patologie al seno già note per monitorare il decorso delle patologie.

Tra le iniziative del progetto anche la consulenza psichiatrica ai malati oncologici in cura e/o in remissione di malattia e ai loro familiari.

“Il nostro è un progetto molto importante”, spiega la vicepresidente dell’associazione Le Belle Donne Maria Grazia Scanu, “soltanto il 30% delle donne chiamate a fare uno screening risponde all’appello. Passando per i paesi della nostra provincia riusciamo a superare questi ostacoli, legati in particolare alla mobilità e ai trasporti”.

Le iscritte all’associazione Le Belle Donne sono un centinaio, più le volontarie.

Oggi a Cagliari alla conferenza stampa erano presenti gli organizzatori dell’evento, Gevensport, Asd Cagliari Atletica Leggera, e poi gli enti patrocinanti: Uisp Comitato Territoriale di Cagliari, Comune di Cagliari e Città Metropolitana di Cagliari.

In occasione della premiazione sono state annunciate già alcune informazioni per la prossima edizione. A settembre si apriranno iscrizioni, ed è già stata fissata la data della Cagliari SoloWomenRun . Si correrà domenica 3 marzo 2024, obiettivo 20.000 iscritte.

Mercoledì, 5 luglio 2023