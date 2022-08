Le Balentes in tour nell'Isola con "Inghirios" per Cedac - Sardegna

Un'antologia di canzoni ispirate a storie e leggende della Sardegna. Parte il 25 agosto da Meana Sardo la tournée nell'Isola de Le Balentes. Il trio formato da Stefania Liori, Pamela Lorico e Federica Putzolu sarà poi il 26 al Padiglione Tamuli delle ex Caserme Mura di Macomer e domenica 28 all'Arena Mirastelle di Carbonia. Tutti gli spettacoli cominciano alle 21. I concerti sono inseriti nel cartellone dell'estate 2022 firmato Cedac.

Un live che si configura come un itinerario alla riscoperta delle radici, costruito sui brani di "Inghirios", il nuovo album uscito per l'etichetta S'ardmusic e distribuito da Egea Music. Le Balentes saranno accompagnate da Fabrizio Lai, chitarre e bouzouki, Fabio Useli, basso e chitarra, Antonio Pisano, batteria e percussioni e Pierpaolo Liori, fisarmonica e chitarra. In scaletta pezzi emblematici come "Sa Prima Pandela" sull'idea rivoluzionaria di una donna come capocorsa dell'Ardia, la storica giostra equestre di Sedilo; "A Manu Tenta" sul tema della solidarietà e "Inghirios", dove gli intrecci d'asfodelo rimandano alla nascita di un amore. E ancora "Surbile", "Narami", "Nina Unde" e "Piciocus de crobi", "Sorammala" e la struggente "Lagrimas".

Il disco, pensato come "un viaggio all'interno della Sardegna per raccogliere leggende e tradizioni", spiega Stefania Liori, evoca "atmosfere e sonorità dell'Isola e del Mediterraneo, fino al Maghreb", tra temi e ritmi della musica popolare reinterpretati con sensibilità contemporanea. Sul palco Le Balentes eseguiranno anche "brani del vecchio repertorio, riarrangiati per armonizzarli con le nuove canzoni", aggiunge Liori. Dopo il tour estivo, sono previste nuove date in inverno nei teatri dell'Isola e non solo e altri progetti e collaborazioni per le "nuove" Balentes, raffinate e poliedriche artiste capaci di sposare tradizione e innovazione, in una versione al femminile dei canti polifonici in chiave world music.

Fonte: Ansa Sardegna