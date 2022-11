Le aziende del Sinis si fanno conoscere al Merano Wine Festival assieme al GAL

Cabras Tanti i visitatori che hanno potuto degustare le proposte delle principali cantine Grande entusiasmo per la prima partecipazione del GAL Sinis alla storica rassegna dedicata alle eccellenze enogastronomiche, il Merano Wine Festival: questa 31ª edizione ha registrato 9.000 presenze in cinque giorni. La aziende della Penisola del Sinis hanno avuto l’occasione di incontrare un pubblico di visitatori italiani e stranieri molto vario, composto non solo da esperti e professionisti, ma anche da semplici curiosi e appassionati: da qui l’opportunità di conoscere l’enoturista, ovvero non un semplice intenditore di vini, ma un esigente degustatore di storie, cultura e tradizioni. “Il Sinis ha indubbiamente tutti i requisiti per rispondere a tali esigenze: l’attaccamento al territorio, la passione e la dedizione al lavoro e il valore dei prodotti culturali, ambientali, enogastronomici, accomunano la nostra impresa di servizi culturali e turistici ai produttori locali delle eccellenze wine&food” ha commentato la presidente della cooperativa Penisola del Sinis, Daniela Coa. Sono stati proprio i Giganti del Sinis ad accogliere e intrattenere quanti accorsi al Wine Festival: il volto del Pugilatore osservava i visitatori dal foyer del Kurhaus, mentre i pannelli della mostra fotografica sui Giganti di Mont’e Prama hanno fatto da cornice tra le sale e lungo la maestosa scalinata in stile liberty dell’edificio simbolo di Merano. Importante anche la presenza di giornalisti italiani e internazionali, con diverse testate radiofoniche che hanno raccontato la manifestazione con interviste e approfondimenti, dando anche alle aziende del Sinis l’occasione di farsi conoscere nel mondo.

“Non avendo mai avuto l’occasione di partecipare in passato, abbiamo raccolto con estremo piacere l’invito del GAL Sinis, con il quale sta nascendo una forte unità di intenti e condivisione degli obiettivi”, ha spiegato Gianluigi Minnai dell’azienda agricola Tenute Evaristiano. “Abbiamo raccolto alcuni contatti davvero interessanti che ci auguriamo possano tradursi in business con importatori, distributori e ristoratori. È stata inoltre una ulteriore occasione per promuovere il territorio ed i nostri vini lavorando in sinergia anche con la Cantina Contini e la Cantina della Vernaccia, due realtà storiche del territorio” dice ancora Minnai. L’attenzione alla territorialità del prodotto è stato uno dei fili conduttori del festival e ha permesso a vini autoctoni – quali per esempio la Vernaccia e la Nieddera, presentate da Giovanni Dessì della Cantina della Vernaccia di Oristano – di emergere e di farsi apprezzare dagli intenditori.

Bilancio positivo anche per l'Azienda vinicola Contini, presente già da diversi anni al Merano Wine Festival: "Partecipare insieme al Gal Sinis ci ha permesso di allungare di 2 giorni la nostra permanenza, e questo ci ha dato l'opportunità incontrare operatori di settore e clienti che altrimenti avremmo potuto perdere", ha commentato Mario Contini. "La presenza è stata proficua, con buona visibilità, in particolare abbiamo ricevuto grossi consensi per la Vernaccia di Oristano, soprattutto da parte di esperti e sommelier. Inoltre ci ha permesso di consolidare i rapporti col Gal e le altre aziende del territorio presenti al Festival".

