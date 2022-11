Dal Comitato per il diritto alla salute della provincia di Oristano riceviamo e pubblichiamo

C’era una volta una TAC

Nel maggio del 2019 vennero acquistate tre Tac, una delle quali destinate all’ ospedale San Martino di Oristano, al costo di circa 800 mila euro.

Le Tac dell’ospedale Santissima Trinità di Cagliari e dell’ospedale di Olbia vennero prontamente installate, non quella di Oristano.

In questi ultimi tre anni alla guida dell’attuale Asl si sono succeduti diversi commissari e attualmente un direttore generale, il dottor Serusi.

Da parte di tutti non sono mancate le promesse al ribasso: entro tre mesi, entro due mesi o al più presto la Tac verrà installata.

Ma si sa, le promesse non costano nulla, anche se sono fatte sulla salute dei pazienti.

I giorni scorsi da una nota del direttore generale abbiamo appreso che i lavori per l’ adeguamento dei locali della vecchia radiologia procedono a rilento per le ” difficoltà nell’ approvvigionamenti dei materiali in relazione alla crisi internazionale”.

Ci siamo chiesti il senso di riadeguare vecchie strutture, costringendo il personale a spostarsi in un altra ala dell’ ospedale, quando nel corpo DEA, vicino al Pronto Soccorso, dov’è attualmente sistemata la radiologia, vi sono degli spazi liberi che permetterebbero l’ accesso dall’esterno, i bagni per i pazienti, un’ampia sala per installare la Tac e una di fianco per la consolle con i comandi ?

Forse quello che manca è proprio il buon senso e la capacità di immedesimarsi in chi ha necessità di una Tac urgente (il vecchio apparecchio si guasta molto di frequente) o in chi un esame non lo può proprio pagare.

Ma i soldi pubblici non hanno valore e ci possiamo permettere, in attesa che intervenga la Corte dei Conti, che un’apparecchiatura costata 800 mila euro non venga utilizzata?

A chi giova che gli esami per gli esterni siano bloccati da anni?

A queste domande bisogna dare risposte immediate, i pazienti se le aspettano dai vertici Asl e dall’autorità giudiziaria.

Comitato per il diritto alla salute della provincia di Oristano