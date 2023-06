Le atlete dell’Aeden Tamburello vincono la Spring League e vanno alla Coppa Europa di palla tamburello

Santa Giusta

Importante risultato

Voleranno alla Coppa Europa di palla tamburello le atlete dell’Aeden Tamburello di Santa Giusta: il capitano Sara Daga Ilaria Pinna, Sharon Camedda, Moira Melis, Melissa Putzolu, Zaira Arras hanno conquistato il biglietto d’accesso con la loro vittoria della seconda edizione della Spring League.

Ospitato dal PalaFra di Santa Giusta il 17 e 18 giugno, il Campionato estivo indoor Spring League ha visto contendersi il titolo nove squadre maschili – tra questi anche gli atleti della Aeden – e sette femminili, entrambe suddivise in due gironi.

Al termine della fase eliminatoria hanno guadagnato il pass le prime due squadre classificate di ogni girone. Nelle semifinali femminili facile per l’Aeden la vittoria contro la senese Torrita, mentre la squadra maschile di casa ha dovuto cedere il passo al Club Sportivo di Firenze.

Domenica 18 giugno l’Aeden ha conquistato senza difficoltà la vittoria con un punteggio di 13 a 3 contro la squadra fiorentina. Non resta loro che allenarsi in vista della Coppa Europa, fissata per tra novembre e dicembre di quest’anno.

