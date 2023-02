Le Asl sarde cercano dieci psicologi per la diagnosi precoce di Alzheimer e demenza

Oristano

Pochi giorni per presentare le candidature

Dieci psicologi da impiegare nelle Asl della Sardegna in attività legate alla diagnosi precoce e presa in carico delle persone affette da malattia di Alzheimer e demenza. Li cerca l’Ares, alla quale è stata assegnata la gestione delle risorse finanziarie necessarie per garantire ai Centri per i Disturbi Cognitivi e le Demenze (CDCD), presenti in ambito regionale e la realizzazione degli obiettivi individuati dal Piano delle attività correlate al fondo per l’Alzheimer e le demenze (istituito ai sensi dell’art. 1, c. 330, della Legge n. 178 del 30/12/2020).

Anche sul sito della Asl di Oristano è stato pubblicato l’avviso rivolto preliminarmente ai dirigenti psicologi, in servizio a tempo indeterminato presso le aziende sanitarie della Sardegna.

I professionisti saranno impegnati sino al 31 dicembre 2023.

Le candidature dovranno essere presentate entro il 20 febbraio tramite il modulo allegato all’avviso disponibile sulla pagina CS Ricerca e Selezione del Personale Ares .

Venerdì, 17 febbraio 2023