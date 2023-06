Le aquile reali volano nei cieli dell’Oristanese: ecco le belle immagini di Nicola Zara

Oristano

La loro presenza è considerevolmente aumentata negli ultimi anni

Le aquile reali volano nei cieli dell’Oristanese e sono sempre di più. Oggi sono molto meglio tutelate e la loro presenza è aumentata considerevolmente anche nella nostra provincia, dove sono in buon numero.

La passione per questi uccelli ha spinto Nicola Zara, 28 anni, originario di Bauladu, a fotografarli, raccontando così con i suoi scatti un intero territorio e la sua biodiversità.

“L’aquila reale per tanto tempo è stata perseguitata perché si pensava che predasse il bestiame, specialmente capretti e agnelli. Venivano uccise a fucilate”, spiega Zara, “ma anche utilizzando dei veleni. In generale, mi cattura l’intelligenza dei rapaci. Sono uccelli difficili da avvicinare, è una grande soddisfazione quando si riesce a entrare nel loro mondo. L’aquila reale è, in assoluto, è tra gli animali più elusivi. Per fotografarla è necessario uscire la notte per non farsi vedere e costruire capanni mimetici utilizzando quello che si trova in natura. Su 10 appostamenti, magari soltanto due volte si ha la fortuna di riuscire a osservarle, ma è sempre una grande emozione”.

“I capanni si realizzano in autunno”, precisa il giovane di Bauladu, “si prosegue l’inverno cercando di scattare qualche bella foto. In primavera, con il rispetto dell’animale, è possibile osservare a grande distanza le fasi della ristrutturazione del nido e degli accoppiamenti e in estate, con le stesse accortezze, osservare la crescita e l’involo del giovane. Quando le aquile nidificano non è opportuno avvicinarsi nei pressi del nido perché sono uccelli molto sensibili e potrebbero abbandonarlo”.

I rapaci sono il primo amore di Zara, sin da bambino. “Ma mi piacciono tutti gli animali simbolo della Sardegna”, precisa il giovane, “come la gallina prataiola, che è poco conosciuta e minacciata. La troviamo praticamente soltanto qui e in Spagna. Addirittura, molti pensano che non ci sia più. E poi ci sono anche mammiferi come il cervo sardo e i mufloni. Mi piace raccontare, tramite gli animali, una parte di Sardegna che tanti non conoscono”.