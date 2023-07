Le alte temperature colorano di viola la Sardegna: superati i 42 gradi nell’Oristanese

Oristano

Giornata difficile e non è finita

Termometro tra i 37 e i 42 gradi nell’Oristanese, dove anche questo pomeriggio è valido l’allerta meteo della protezione civile regionale per il gran caldo.

La “mappa interpolata” da Dario Secci, meteorologo di Sardegna Clima Aps, mostra l’intera Isola colorata di viola – indice di elevate temperature.

“Un bel viola quaresimale”, lo ha definito il meteorologo, “prevedendo una “giornata di passione per via del caldo in ulteriore intensificazione”.

“Occhio alle temperature nel pomeriggio”, avverte Dario Secci.