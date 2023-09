L’avviso su sms non arrivava da Poste: truffatore vuota il conto di un giovane

Guspini

Denunciato un uomo di Napoli, già noto alle forze dell’ordine

Caduto nel tranello degli sms truffa, si è visto sottrarre 4.400 euro dal conto corrente postale e non ha potuto fare altro che presentarsi dai carabinieri.

Sette mesi dopo la denuncia presentata da un giovane di 20 anni, di Guspini, gli investigatori hanno identificato e deferito in stato di libertà un uomo di 65 anni, originario di Napoli, già noto alle forze dell’ordine. Dovrà rispondere di truffa aggravata.

Lo scorso febbraio il ragazzo di Guspini aveva ricevuto un messaggio sul proprio smartphone, da un’utenza identificata come “Poste Info”: lo avvisava che era stato rilevato dall’amministrazione delle Poste “un accesso da un dispositivo sconosciuto al suo conto, tramite l’applicazione”. Il messaggio, inoltre, invitava l’utente ad accedere immediatamente al proprio account, fornendo però un link-trappola.

Il giovane aveva inserito i dati sul modulo indicato e poi aveva ricevuto una telefonata da un finto operatore di Poste Italiane. A quest’ultimo, dopo una breve e tranquillizzante conversazione, il ventenne aveva fornito anche i propri codici di accesso e poco dopo i soldi depositati erano spariti dal suo conto.

Gli utenti ormai dovrebbero sapere che Poste Italiane e PostePay non chiedono mai in nessuna modalità (e-mail, sms, chat di social network, operatori di call center, ufficio postale e prevenzione frodi) e per nessuna finalità le credenziali di accesso al sito poste.it e alle app di Poste Italiane (il nome utente e la password, il codice posteid); i dati delle carte (il pin, il numero della carta con la data di scadenza e il Cvv); i codici segreti per autorizzare le operazioni (codice posteid, il codice conto, le Otp – one time password ricevute per sms).

