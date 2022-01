Grazie per aver letto questo articolo. Se vuoi commentarlo, accedi al sito o registrati qui sotto. Se, invece, vuoi inviarci un’informazione, una segnalazione, una foto o un video, puoi utilizzare il numero Whatsapp 331 480 03 92, o l’indirizzo email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Ci saranno anche Franca Mele, presidente della commissione per le problematiche degli studenti con disabilità e DSA Università di Sassari; Caterina Giannattasio, direttrice Cagliari accessibility lab Università di Cagliari; Luca Gaviano, referente osservatorio IERFOP Onlus; Stefania Gelidi, portavoce Forum del terzo settore Sardegna; Stefania Terlizzi, dirigente generale Agenzia del lavoro di Trento; Giusi Presti, responsabile del collocamento mirato area modena Agenzia regionale per il lavoro Emilia-Romagna; Massimo Caroli, presidente consorzio di cooperative sociali Fare Comunità ASP e Azienda pubblica di servizi alla persona – Romagna Faentina.

I risultati ottenuti finora saranno illustrati martedì 25 gennaio nel corso del secondo evento telematico promosso dall’Aspal, l’Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro. L’evento sarà trasmesso in streaming sulla pagina Facebook dell’ASPAL e su altre piattaforme. Sono previsti approfondimenti tematici, testimonianze e buone pratiche sull’inclusione lavorativa.

Costruire una rete di collaborazione per un’azione coordinata in ambito sanitario, sociale e di politiche attive del lavoro: è l’obiettivo del progetto “N.O.I. – Network per l’Occupabilità e l’Inclusione”, avviato a fine 2021 con i fondi del POR FSE 2014/2020 per rafforzare il collocamento mirato delle persone con disabilità (legge n. 68/99).

Fonte: Link Oristano

- SARDA NEWS -

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. *La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per informazioni e segnalazioni scrivi al nostro indirizzo e-mail