Lavoro nero e telecamere per controllare i dipendenti, nei guai commerciante di Quartu.

I carabinieri di Quartu e di Selargius, in collaborazione con i colleghi del Radiomobile e del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Cagliari, hanno sanzionato amministrativamente un commerciante 40enne per un totale di 3000 euro. L’uomo è stato anche denunciato per uso di impianti audiovisivi e altri apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori, per favoreggiamento della permanenza illegale nel territorio dello Stato di cittadino straniero e per sfruttamento del lavoro nero. Nel corso di una ispezione e infatti emersa la presenza di un lavoratore dipendente irregolare, sprovvisto di contratto di lavoro, un tunisino sessantenne, privo di permesso di soggiorno sin dal 2009. Nel corso della verifica è stata verificata la presenza di tre telecamere utilizzate per il controllo dei lavoratori all’interno dell’esercizio pubblico.