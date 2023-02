Lavori urgenti di Abbanoa: senz’acqua Usellus e Albagiara

Abbanoa Si interverrà per riparare una perdita

Usellus

Si interverrà per riparare una perdita

Mercoledì 15 febbraio i tecnici di Abbanoa eseguiranno un importante intervento di manutenzione nell’acquedotto al servizio dei comuni di Usellus e Albagiara. Nel dettaglio, sarà eliminata una dispersione nel tratto di condotta lungo la strada statale 442 di fronte alla zona Pip.

Per tutta la durata dell’intervento e salvo imprevisti, sarà necessario interrompere l’erogazione idrica nei due centri.

Il servizio verrà ripristinato anticipatamente in caso gli interventi venissero completati in tempi minori rispetto a quelli previsti. Durante la ripresa dell’erogazione potrebbero inoltre verificarsi inconvenienti per temporanei fenomeni di torbidità dovuti allo svuotamento e successivo riempimento delle condotte, che saranno contrastati con operazioni di spurgo e flussaggio dei tratti interessati.

Verranno intrapresi tutti gli accorgimenti necessari a limitare i disservizi. Qualsiasi anomalia potrà essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800.022.040 attivo 24 ore su 24.

Lunedì, 13 febbraio 2023

