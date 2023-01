Cagliari

Per tutta la durata del cantiere non sarà possibile raggiungere la “Carlo Felice” dallo svincolo della Statale 293

Chiuso uno svincolo della statale 131 e traffico su un’unica carreggiata. Sono i provvedimenti necessari alla prosecuzione degli realizzati da Anas per il risanamento della pavimentazione stradale su un tratto di 12 km della strada statale 131 “Carlo Felice”, tra Sanluri e Sardara, nella carreggiata in direzione Sassari.

Il cantiere verrà esteso di circa 2 km e comporterà, appunto la chiusura dello svincolo della statale 293 al km 42, di ingresso alla statale 131.

I lavori riguarderanno il tratto compreso tra il km 40 e il km 45, all’altezza dello svincolo per Sanluri – San Gavino – Guspini. Qui il traffico subirà un restringimento: il flusso veicolare in direzione Nord sarà deviato lungo la carreggiata in direzione Cagliari, predisposta a doppio senso di circolazione.

Gli interventi, che fanno parte del piano di Anas per l’ammodernamento della “Carlo Felice”, hanno un valore di 4,6 milioni di euro. Riguardano il risanamento profondo del corpo stradale e il conseguente rifacimento della pavimentazione e della segnaletica. La conclusione è prevista entro marzo 2023.

Giovedì, 26 gennaio 2023