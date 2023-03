Lavori sulla SP 9 tra Solarussa e Siamaggiore: senso unico alternato e semafori

Solarussa

Intervento per eliminare allagamenti e detriti lungo la strada

Proseguono sulla strada provinciale 9 i lavori di regimazione delle acque piovane avviati in via Gramsci a Solarussa. Per consentire lavori in sicurezza, una ordinanza della Provincia valida da domani (mercoledì 8 marzo) istituisce il senso unico alternato lungo al km. 7+060 della provinciale, nel tratto che collega Solarussa e Siamaggiore.

Il traffico sarà regolato con la segnaletica di cantiere e l’impiego di semafori, che funzioneranno anche nelle ore notturne.

“In quel tratto di strada si accumulava l’acqua piovana, che copriva completamente la carreggiata”, spiega il sindaco di Solarussa, Mario Tendas. “I lavori serviranno per convogliare quelle acque nel canale”.

Diverse volte l’allagamento di quel tratto di strada, e la presenza di detriti, ha reso necessario l’intervento di Comune, Provincia e vigili del fuoco per ripristinare le condizioni di sicurezza per gli automobilisti.

“I lavori saranno realizzati dall’impresa Mascia, che ha vinto l’appalto”, illustra il sindaco Tendas. “Per questo intervento sono stati utilizzati 1 milione e 200 mila euro di fondi del Pnrr, integrati con 250 mila euro dalla Provincia”.

La strada sarà riaperta a conclusione dei lavori, che dovrebbero durare circa una settimana.