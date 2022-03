Successivamente si procederà a un trattamento anticorrosivo e di protezione seguito dall’applicazione di un ulteriore strato di malta cementizia specifica per interventi di questa natura. Successivamente alle lavorazioni nelle parti in cemento armato si passerà agli interventi di protezione all’interno del serbatoio e nella parte superiore, con l’applicazione di prodotti altamente impermeabilizzanti.

L’intervento. I tecnici di Ingegneria manutentiva del settore Distribuzione di Abbanoa hanno approntato un progetto che riguarda non solo il fusto e il serbatoio pensile, ma anche le opere accessorie dell’impianto, grazie a un investimento di circa 750mila euro. Saranno eliminate le parti friabili con l’utilizzo di motopompe ad alta pressione, risanate le armature metalliche e sostituite integralmente le parti maggiormente usurate con la saldatura di nuove barre per restituire la giusta integrità strutturale al manufatto.

Operai di Abbanoa in azione da domani per il risanamento dell’impianto

Nella mappa la posizione del serbatoio pensile

Fonte: Link Oristano

