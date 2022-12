Lavori record, fine dell’isolamento per tanti quartesi: riapre il cavalcavia sulla 554

È durato meno di due mesi l’isolamento per i quartesi che volevano andare dalla zona di Sa Serrixedda a Pitz’e Serra e viceversa attraversando il ponte sopraelevato sulla Ss 554. Addio parapetti rotti e ruggine, l’impresa individuata dal Comune e pagata circa 60mila euro, lavorando di notte, è riuscita a terminare i lavori di riqualificazione a tempo record, in anticipo addirittura di due giorni sulla iniziale tabella di marcia. E allora, il sindaco Graziano Milia ha stracciato l’ordinanza di chiusura, emanata lo scorso venti ottobre, di chiusura del cavalcavia: “Sono stati eseguiti i necessari lavori di messa in sicurezza”. Da oggi, quindi, tutti potranno tornare a utilizzare il sovrappasso ed evitare pericolosi attraversamenti nella strada a quattro corsie teatro, purtroppo, di tanti incidenti. Rinnovate anche le due scalinate, che collegano la zona di via Biora con Pitz’e Serra e Quartello. Via libera, in parallelo, al passaggio delle automobili sin dalla rotonda del Margine Rosso anche nelle ore notturne.