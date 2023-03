Lavori non pagati dai preti a Cagliari e Muravera, la "iena" Filippo Roma a processo per diffamazione

La “iena” Filippo Roma sarà a Cagliari, il prossimo 23 marzo, ma non per realizzare un servizio. Anzi, è stato proprio uno dei suoi servizi a costargli il rinvio a giudizio per diffamazione: nel 2016, su Italia 1, è andato in onda un servizio nel quale Roma ha dato spazio ad uno straniero, Yacine Bourabia, che ha accusato di essere sull’orlo del fallimento per dei lavori, svolti in due chiese, e mai pagati dai parroci: la chiesa del Carmine a Cagliari, guidata all’epoca da don Antonino Mascali, e quella di Muravera, seguita da don Emilio Manca. Nel servizio, Filippo Roma è andato a parlare con i due religiosi, e già pochi giorni dopo la messa in onda nella rete Mediaset i legali dei parroci avevano accusato la “iena” di aver fatto un servizio “a senso unico”. L’imprenditore algerino sosteneva di essere in debito di 43mila euro Mascali e di 42mila con Manca. Poi, però, le indagini hanno portato ad altri sviluppi. I due religiosi hanno fatto lavorare i loro legali e, nel 2019, la pm Rita Cariello ha chiesto il rinvio a giudizio per Bourabia e Roma. Il reato? Articolo 595 del codice penale, diffamazione.

Nelle carte giudiziarie di quattro anni fa è possibile leggere che i 43mila euro reclamati da Yacine Bourabia non erano dovuti: la cifra pattuita era di poco più di 20mila euro e risulta inadempiente per non avere portato a termine i lavori, a Cagliari. A Muravera, invece, i 42mila euro li ha intascati nonostante non avesse compiuto i lavori a regola d’arte. L’imprenditore algerino è difeso dall’avvocato Bachisio Mele, Filippo Roma da Stefano Toniolo. Don Antonino Mascali è tutelato dal legale Gianluca Grosso, don Emilio Manca da Mauro Massa. Il sedici marzo, in tribunale a Cagliari, verrà dato spazio ai testimoni in difesa degli imputati. Una settimana più tardi, sarà il turno di Bourabia e di Filippo Roma.