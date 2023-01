Via Roma, via Dante e viale Trieste: il 2023 sarà l’anno dei cantieri. Inevitabile che i cagliaritani temano il traffico e i disagi. Roberto Mura, vicesindaco della Città metropolitana elenca tutte le opere in arrivo in città.

La riqualificazione di via Roma (la nuova piazza sul mare) e quelle di via Dante, viale Trieste e viale Buoncammino (con la realizzazione del parco storico urbano). Poi l’ampliamento del Parco di Terramaini, la riqualificazione dei complessi edilizi di via Castelli e piazza Granatieri, quella dei mercati civici e le 25 nuove aree verdi attrezzate distribuite in tutta la città.

“Duecento milioni per le opere pubbliche. Queste sono solo alcune delle opere che abbiamo non solo immaginato ma progettato e finanziato”, aggiunge Mura, “sono poche le giunte comunali che hanno visto realizzate durante il loro mandato le opere pubbliche che esse stesse hanno pensato, progettato, finanziato e realizzato (in Italia il tempo medio di realizzazione di un’opera pubblica è di 5 anni e 6 mesi, più del mandato del sindaco).

Stiamo vivendo un periodo storico con tante difficoltà nel quale amministrare è quanto mai complicato: abbiamo ben presente i cambiamenti che dobbiamo apportare in particolare al sistema di pulizia della città ma abbiamo affrontato questo periodo con la determinazione di dare alla città un futuro di crescita e sviluppo duraturo”.

L'articolo Lavori in via Roma, viale Trieste e via Dante: maxi cantiere in centro a Cagliari nel 2023 proviene da Casteddu On line.