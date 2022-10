Lavori in stazione a Sassari, stop treni e bus sostitutivi - Sardegna

(ANSA) - SASSARI, 20 OTT - Al via la prima fase dei lavori per l'ammodernamento della stazione di Sassari da parte di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS).

Per consentire la piena operatività dei cantieri, operativi dalle ore 22:30 di venerdì 21 alla notte di domenica 23 ottobre 2022, i treni tra Ozieri Chilivani e Porto Torres saranno soppressi e il servizio sarà garantito tramite autobus.

Saranno impegnati nel cantiere 20 tecnici di RFI e 40 operai provenienti da ditte esterne. L'investimento economico è di 1 milione di euro.

Maggiori informazioni sulla circolazione dei bus sostitutivi sono consultabili sui principali canali di vendita Trenitalia.

(ANSA).



RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA Ottieni il codice embed

Fonte: Ansa Sardegna