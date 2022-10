Lavori E-Distribuzione a Cagliari il 25, stacchi di corrente - Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 24 OTT - Prosegue il percorso di innovazione e sostenibilità ambientale per la rete elettrica di Cagliari: martedì 25 ottobre infatti, E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete di distribuzione elettrica di media e bassa tensione, effettuerà un intervento di restyling impianti in centro città sulla cabina secondaria di Via Tristani che coinvolgerà oltre la via Tristani alcune vie limitrofe come Via San Saturnino, via La Vega, Via Giardini, viale San Vincenzo e via Macomer.

Le squadre operative di E-Distribuzione porteranno avanti il Progetto DSO 4.0 per la digitalizzazione del sistema elettrico, progetto particolarmente importante per la "smartizzazione" delle reti di media e bassa tensione, finalizzate a migliorare la continuità del servizio elettrico, sfruttando anche il collegamento in fibra ottica nelle nostre cabine di distribuzione. Questa digitalizzazione consentirà appunto di automatizzare la rete con benefici per la qualità del servizio elettrico in situazioni ordinarie e tempi di rialimentazione più brevi in caso di disservizio. Le operazioni, che devono essere effettuate in orario giornaliero per ragioni di sicurezza, inizieranno alle ore 9 e termineranno alle 16. I numeri civici coinvolti sono stati regolarmente segnalati con i consueti avvisi nelle vie interessate.

La disalimentazione, oltre diverse utenze BT, riguarderà anche l'utente MT "Abbanoa", che è già stato preavvisato e con cui è stata concordata la fornitura di un gruppo elettrogeno per garantirgli la presenza di energia elettrica nelle ore programmate al fine di evitare disagi sulle utenze idriche.

E-Distribuzione raccomanda di non utilizzare gli ascensori per la durata dei lavori e di non commettere imprudenze contando sull'assenza di elettricità: la corrente potrebbe essere riallacciata momentaneamente per prove tecniche. (ANSA).



