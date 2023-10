Lavori di ristrutturazione: Poste chiuse a Sedilo e sportello dedicato a Ghilarza

Sedilo

Il paese del Guilcier sarà la quarta sede in provincia a essere inserita nel progetto Polis che garantisce accesso ai servizi della Pubblica amministrazione

Un importante intervento di ristrutturazione e riorganizzazione degli spazi è partito nell’’ufficio postale di Sedilo, interessato dagli interventi previsti da “Polis – Casa dei Servizi Digitali”.

Lo ha reso noto Poste Italiane, che precisa come “durante il periodo dei lavori garantirà ai cittadini di Sedilo la continuità di tutti i servizi attraverso uno sportello dedicato presso la sede di Ghilarza”.

Lo sportello dedicata è disponibile, a partire da domani, secondo i consueti orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.45 e il sabato fino alle 12.45.

“Gli interventi previsti presso l’ufficio postale di Sedilo avranno una durata stimata di trentacinque giorni”, precisano da Poste Italiane.

I lavori nella sede del paese del Guilcer comprendono il miglioramento del confort ambientale, l’inserimento di nuovi arredi progettati per facilitare l’accesso ai servizi e le operazioni e altri importanti miglioramenti in ottica di ottimizzazione del confort ambientale.

“L’ufficio postale di Sedilo”, spiega Rita Delrio, direttrice della filiale provinciale di Poste Italiane di Oristano, “è la quarta sede in provincia a essere inserita nell’ambito di Polis, il progetto aziendale che mira a rendere semplice e veloce l’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione nei comuni con meno di 15mila abitanti, con l’obiettivo di favorire la coesione economica, sociale e territoriale del nostro Paese e il superamento del digital divide. Sono già terminati i lavori nelle sedi di Abbasanta, primo ufficio della regione a essere stato oggetto di interventi, Uras e Nurachi”. “Alla riapertura della sede, anche a Sedilo come attualmente avviene in altre 67 sedi della provincia”, spiega la responsabile, “sarà possibile richiedere i primi tre “certificati” INPS direttamente a sportello: il cedolino della pensione, la certificazione unica e il modello “OBIS M”, che riassume i dati informativi relativi all’assegno pensionistico”.

