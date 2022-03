Bosa

L’annuncio dell’assessore Ledda: “Lo riapriremo in tutte le sue parti ad aprile”

Lavori in corso per il restauro e la messa in sicurezza al castello di Serravalle di Bosa, che per almeno un mese resterà chiuso al pubblico.

Lo ha annunciato l’assessore comunale ai Lavori pubblici, Federico Ledda, precisando che non è possibile per il momento indicare la data precisa per la riapertura: “Dovrà restare chiuso fino al termine delle esecuzione delle opere, previsto per aprile”.

“Gli interventi sono volti alla messa in sicurezza dei camminamenti e delle torri”, spiega Ledda, “oltre al rinnovo delle illuminazioni e la sistemazione dei locali adibiti a bagni”.

“Il sacrificio di tener chiuso il monumento più visitato della città”, conclude l’assessore, “è giustificato dalla volontà di riaprirlo in tutte le sue parti, che dopo anni potranno essere nuovamente visitate in sicurezza”.

Sabato, 5 marzo 2022

