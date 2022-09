Stamattina a Villasor i carabinieri della locale Stazione, in collaborazione con i colleghi di Serramanna e Samatzai e con l’ausilio del personale del Nucleo Ispettorato del Lavoro dei carabinieri di Cagliari, hanno proceduto a contestare la mancata notifica dell’avvenuta assunzione di personale nei confronti di un sessantanovenne imprenditore, incensurato, titolare di un’azienda agricola. I militari hanno eseguito un accesso ispettivo presso l’azienda, specializzata nella coltivazione di carciofi. All’interno sono stati bloccati, mentre cercavano di sottrarsi al controllo allontanandosi rapidamente, due lavoratori italiani, un 35enne e un 75enne, noti entrambe alle forze dell’ordine. Dagli immediati accertamenti compiuti si è potuto verificare che i due erano privi di comunicazione preventiva alla “Centro per l’Impiego” e contratto di assunzione. Pertanto il titolare è stato segnalato per le violazioni in titolo all’autorità competente con sanzioni amministrative pecuniarie per complessivi 7200 euro.

Lavoratori in nero nell’azienda agricola, sanzione di 7200 euro per un coltivatore di carciofi a Villasor.

