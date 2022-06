E’ accaduto ieri in centro a Cagliari. I carabinieri del locale Nucleo Ispettorato del Lavoro hanno compiuto delle verifiche presso un noto ristorante cinese, adottando un provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale in quanto, all’atto dell’accesso ispettivo, erano presenti sul luogo di lavoro 14 dipendenti dell’esercizio pubblico, 2 dei quali operanti in nero. È stato calcolato dunque che il 14% dei lavoratori presenti al momento del controllo operavano in maniera totalmente clandestina, pertanto è stata adottata la misura prevista dall’articolo 14 del decreto legislativo 81 del 2008, Testo Unico sul Lavoro. Sono state anche elevate sanzioni amministrative per complessivi 9700 euro. Le autorità amministrative competenti sono state informate dal NIL che procede.

