Lavoratori in nero e mancata sanificazione, due strutture ricettive sanzionate a Teulada e Carloforte.

Nel corso della serata di ieri, a Carloforte e Teulada, i carabinieri delle Stazioni locali, coadiuvanti dai colleghi di Narcao, Giba e dell’aliquota radiomobile della Compagnia di Carbonia e in collaborazione con il personale NAS e NIL di Cagliari, hanno controllato una struttura ricettiva di Teulada. A conclusione dell’ispezione, nei locali della cucina e della somministrazione dei pasti sono state accertate violazioni in ordine all’omessa esecuzione di procedure di sanificazione straordinaria ed elevate sanzioni amministrative pecuniarie per un importo complessivo di 1.000 euro. In un bar di Carloforte, dopo analoghe verifiche, si è accertato l’impiego di 6 lavoratori in nero, fra i quali 2 minori. E’ stata pertanto disposta la sospensione dell’attività imprenditoriale e sono state contestate sanzioni per un importo di circa ventimila euro. Il titolare del bar è stato denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari per l’impiego massivo di lavoratori irregolari.