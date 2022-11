Appalti Comune di Cagliari, insorgono i lavoratori degli appalti delle piscine Comunali. “Pronti a bloccare le piscine, non si può lavorare a retribuzione ridotta”, dichiara Luca Locci, Sindacato generale di base, “anche questo mese circa 150-200 euro in meno in busta paga, pagate straordinari e notturni. Il Sindacato è pronto a tutelare i lavoratori in ogni sede e bloccare le piscine. L’Amministrazione vigili sugli appalti, sulla retribuzione ai lavoratori e sull’applicazione dei CCNL”.

In un sollecito lettera spedito anche all’amministrazione Locci ha inviato una richiesta di pagamento dello straordinario. “Non sono tempi in cui lavoratori degli appalti per il Comune di Cagliari si possano permettere il lusso di trovarsi uno stipendio decurtato”, si legge nel documento, “pertanto con la presente si sollecita la società cooperativa a predisporre in tempi rapidi il conteggio delle ore di straordinario e del lavoro notturno per poter pagare già dai prossimi giorni quanto dovuto, dando immediata comunicazione all’Organizzazione Sindacale e ai lavoratori. Si invita l’Amministrazione Comune di Cagliari, allo scopo di evitare malumori tra le lavoratrici e i lavoratori, alla continua verifica degli appalti e della retribuzione dovuta ai lavoratori. In quanto queste situazioni non sono più accettabili”.

