Lavorare nel turismo? Alberghi e ristoranti anche nell’Oristanese non trovano personale

Oristano Imprese in difficoltà: “I giovani sardi cercano contratti più lunghi al Nord” La mancanza di oltre 50 mila lavoratori nelle imprese turistiche italiane rischia di compromettere la stagione, in avvio con la Pasqua. L’allarme lanciato da Assoturismo Confesercenti riguarda anche le strutture dell’Oristanese. Anzi, nel territorio provinciale (come in tutta la Sardegna) il problema è più grave. La conferma arriva da Paolo Manca, titolare di un chiosco a Santa Caterina, nella marina di Cuglieri, e presidente del sindacato dei balneari aderente a Confcommercio di Oristano, che riunisce i titolari di bar, ristoranti e quanti svolgono la propria attività su concessioni demaniali. “Abbiamo inserito annunci on-line e non abbiamo ancora trovato candidati. Qualcuno risponde dalla Penisola”, spiega Manca, “ma in quel caso dovremmo dar loro vitto e alloggio: troppo oneroso”. “Qui preferiscono il reddito di cittadinanza”, continua Paolo Manca, “che sta diseducando la categoria di studenti lavoratori stagionali. Regalare i soldi non educa. Il grosso problema arriverà con la stagione estiva: mancano camerieri, banconisti e aiuto-cuochi”.

Esperienze simili per Pino Porcedda, titolare dell’Hotel La Baja di Santa Caterina di Pittinuri e presidente del sindacato albergatori della provincia di Oristano, che aderisce a Federalberghi – Confcommercio. “La parte più critica è in sala e in cucina. Sta diventando preoccupante”, conferma Porcedda. “Si iniziano a vedere già le difficoltà, ma il vero polso della situazione si avrà domani, dopo l’appuntamento con il Job Day”. “Credo che sia partito tutto con il reddito di cittadinanza”, dice anche il presidente del sindacato albergatori. “Ha innescato il luogo comune per cui gli stagionali venivano pagati poco e ha disincentivato i giovani a lavorare. Qui ancora di più, perché trovano altre soluzioni nel Nord Italia, dove vengono assunti per periodi più lunghi”. “Le criticità sono la stagionalità dell’impiego e la paga, ma noi rispettiamo in contratto collettivo nazionale, con tredicesima e quattordicesima”, precisa Porcedda. “Abbiamo anche fatto lo sforzo di allungare la stagionale: pur di avere personale a sufficienza, abbiamo offerto contratti più lunghi, anche per periodi dell’anno meno intensi”.

Per contrastare quella che sembra diventare una vera emergenza strutturale, secondo Vittorio Messina, presidente di Assoturismo Confesercenti, sarebbero necessarie “politiche attive, ora quasi del tutto assenti”. “Non si può lasciare l’incontro tra domanda e offerta al passaparola o alle iniziative private”, dice Messina. “Bisogna rafforzare la formazione professionale regionale di figure turistiche, e aprire ai pensionati e ai ragazzi in età scolare, prevedendo occupazioni temporanee a totale esenzione di imposta. E poi pensare a normative speciali per garantire una staffetta tra i lavoratori nelle attività stagionali. Pure la gestione del reddito di cittadinanza e dei flussi di immigrazione va ripensata, collegandola a opportunità di formazione”. Secondo il presidente di Assoturismo Confesercenti “è necessario risolvere anche il problema della mobilità dei lavoratori: servono agevolazioni per contratti che garantiscano non solo formazione ma anche vitto e alloggio: un onere per le imprese da almeno 600 euro al mese per lavoratore”. Nelle prossime settimane Assoturismo presenterà diverse proposte normative al ministro del Turismo Daniela Santanchè e al ministro del Lavoro Marina Elvira Calderone. Lunedì, 6 marzo 2023

Paolo MancaPino Porcedda

Fonte: Link Oristano