L’auto salta il guardrail e si ribalta. In ospedale una giovane donna

L'incredibile posizione in cui è finita l'auto uscita di strada - Foto Vigili del Fuoco

Nughedu Santa Vittoria

Ha perso il controllo dell’auto in prossimità di una curva e il veicolo si è ribaltato, saltando il guardrail e andando a finire a muso in giù nella cunetta.

Al volante c’era una giovane, trasportata in ambulanza all’ospedale San Martino. Per il momento non ci sono notizie sulle sue condizioni.

L’incidente si è verificato stamane, intorno alle 8.30, sulla strada provinciale 15, nei pressi di Nughedu Santa Vittoria.

I vigili del fuoco del distaccamento di Abbasanta sono intervenuti per rimettere l’auto sulle quattro ruote e riportare la strada in condizioni di sicurezza.

Al lavoro per i rilievi anche i carabinieri di Sorradile.

-segue-

Foto Vigili del Fuoco

Lunedì, 13 febbraio 2023

