Arborea

I soci hanno approvato il bilancio e puntano al rilancio

L’Assemblea dei Soci della Cooperativa Assegnatari Associati Arborea ha esaminato e approvato stamane il bilancio di esercizio 2021 della società partecipata da 190 aziende agricole che compongono il principale polo produttivo lattiero – vaccino regionale.

Nel 2021 la cooperativa, terzo player nazionale nel latte UHT, ha registrato un fatturato superiore ai 194 milioni di euro, in crescita rispetto al 2020, e una produzione complessiva di circa 210 milioni di litri latte, di cui 201 milioni di litri sono riferiti al latte bovino delle aziende socie.

Il bilancio 2021 ha evidenziato uno squilibrio tra costi e ricavi che, nonostante abbiano raggiunto un livello record, il più alto in 65 anni di storia della Cooperativa, non sono stati sufficienti a portare in pareggio il bilancio. L’escalation dei costi, iniziata nel secondo semestre 2021, ha riguardato innanzitutto le quotazioni del gas naturale, a cui si è aggiunto il rialzo delle materie prime, sussidiarie e di confezionamento.

“Nonostante le difficili condizioni che hanno interessato l’intero settore lattiero-caseario, Arborea mostra ancora una volta grande resilienza”, ha dichiarato Remigio Sequi, neo Presidente della Cooperativa Assegnatari Associati Arborea. “La Cooperativa è tempestivamente intervenuta per sanare gli squilibri manifestatisi nella seconda parte del 2021 e si sta adoperando per assorbire la crescente inflazione registrata nel primo semestre del 2022. Abbiamo l’obiettivo di supportare una crescita profittevole per i prossimi 5 anni, confermando la nostra vocazione mutualistica per la produzione di ricchezza sul territorio, a partire dai nostri soci”.

“Crescente inflazione e grande incertezza indicano che il 2022 sarà un anno particolarmente importante”, ha dichiarato dal canto suo Andrea Agostini il nuovo Direttore Generale della Cooperativa Arborea. “In questo contesto Arborea ha la prospettiva di continuo miglioramento della valorizzazione del latte puntando su un piano di investimenti atti a portare degli efficientamenti a livello industriale, logistico ed energetico. Puntiamo allo sviluppo della marca con una strategia fondata su qualità, innovazione e crescita distributiva sul mercato nazionale. Crediamo che il lavoro dei prossimi mesi e l’avvio del nuovo Piano Industriale ci possa mettere nella condizione di raggiungere il pareggio di bilancio entro la fine dell’anno”.

Martedì, 28 giugno 2022