Latte Arborea aumenta le remunerazioni ai soci per sostenere le loro aziende agricole

Arborea

Annunciati anche nuovi investimenti a sostegno di una crescita sostenibile

Aumentare la remunerazione litro/latte ai soci per coprire gli extra costi sostenuti in questi mesi dalle 162 aziende agricole dislocate nella piana di Arborea e nelle altre province sarde. È la risposta di Latte Arborea alla perdurante inflazione che da mesi colpisce le imprese zootecniche locali, strette tra gli aumenti dei principali costi di produzione: energia, carburanti, concimi e materie prime destinate all’alimentazione dei bovini.

Il consiglio di amministrazione della cooperativa, leader nel settore lattiero-caseario sardo e terzo player nazionale nel latte UHT, ha presentato oggi in assemblea il provvedimento che porta la remunerazione media per i conferimenti di latte vaccino a 0,58 euro per litro/latte iva inclusa. La remunerazione al socio di 0,58 euro per litro/latte è il frutto di una situazione economica migliorativa della cooperativa, che ha chiuso il bilancio 2022 in pareggio, recuperando il negativo dell’anno precedente e registrando un aumento di fatturato.

“Il nostro Piano Industriale – spiega Remigio Sequi, presidente e amministratore delegato della 3A – punta a massimizzare il valore per i Soci, supportando lo sviluppo delle stalle, della filiera e del tessuto sociale. È essenziale dare il giusto valore a un alimento così prezioso per la salute, sia per rafforzare la sostenibilità di questa produzione, sia per garantire un latte di ottima qualità al consumatore. Con gli investimenti che abbiamo in programma puntiamo a portare entro il 2023 il prezzo a 0,60 Euro/litro: una scelta che rappresenta il concreto impegno dell’Azienda per tutelare un distretto produttivo che ha un indotto di circa 3600 persone”.