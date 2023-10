L’atleta di Terralba Riccardo Campus a Modena per i Campionati societari di atletica paralimpica

Sport Nel fine settimana la manifestazione promossa dalla Fispes

L’atleta originario di Terralba Riccardo Campus vola in Emilia per partecipare alla fase finale dei Campionati italiani societari di atletica leggera paralimpica. La manifestazione – promossa dalla Fispes, la Federazione Italiana Sport Paralimpici e Sperimentali – è in programma a Modena domani, sabato 7 ottobre, e domenica 8.

A sfidarsi in pista e pedana saranno 161 atleti, pronti a portare in alto il nome di ciascuno dei 32 club rappresentati. Patrocinano l’evento il Comune di Modena e la Regione Emilia-Romagna.

Campus, tesserato con la Saspo di Cagliari, gareggerà nella categoria T37 nei 100, 200 e 400 metri. Dalla Sardegna partiranno anche altri tre atleti: Fabrizio Minerba, Roberto Felicino Musiu e Massimo Salvau.

