L’associazione “Caccia, Pesca e Tradizioni” in allarme: “Si eviti una nuova epidemia di peste suina africana”

Inviata una lettera alla Regione Sardegna dopo il rilevamento di un focolaio di genotipo non autoctono a Dorgali

È grande la preoccupazione anche nel mondo venatorio per l’insorgenza di un nuovo focolaio di peste suina in un allevamento di Dorgali: contrariamente al passato, la variante rilevata è del genotipo 2, non è autoctono, bensì d’importazione.

Con una lettera indirizzata al presidente della regione Christian Solinas e l’assessore alla Sanità Carlo Doria, l’associazione “Caccia, Pesca e Tradizioni” lancia l’allarme e chiede un pronto intervento. “Nel complimentarci per la tempestività dell’azione sanitaria e messa in sicurezza dell’allevamento di Dorgali ci chiediamo, non senza preoccupazione, quali siano le dinamiche che hanno dato origine al focolaio”, spiega il presidente Marco Efisio Pisanu nella nota.

Anche i cacciatori faranno la loro parte. “In ottemperanza all’accordo firmato tra l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna “G. Pegreffi” e quale unità operativa nel progetto di Sorveglianza Passiva”, dichiara Pisanu, “comunica che oltre a proseguire la ricerca delle carcasse di animali colpiti da peste suina di genotipo 1, ha tempestivamente attivato l’Unità operativa per la ricerca di eventuali carcasse di cinghiale nel territorio comunale di Dorgali”.

Secondo l’associazione è urgente prendere immediatamente dei provvedimenti. “Alla luce di quanto accaduto, crediamo sia necessario attivare quanto prima il “Piano Straordinario di sorveglianza rischio introduzione peste suina africana – Piano d’azione 2023-2024”, nel quale è prevista una serie di azioni atte ad informare e sensibilizzare le persone provenienti dalla Penisola”, ha continuato il presidente. “Anche la nostra Associazione ha fornito al Piano di “Azione 2023/2024” dei suggerimenti utili per evitare possibili introduzioni del virus da parte del mondo venatorio”.

“Qualora sia confermata l’ipotesi di contagio attraverso l’introduzione di una partita di cane infetta extraregionale, chiediamo che si attivino immediatamente tutte le procedure per evitare che vengano introdotti in Sardegna prodotti che possano contaminare il nostro patrimonio suinicolo e faunistico”, ha concluso Pisanu. “Il mondo venatorio Sardo, con abnegazione, grande responsabilità e senso di appartenenza, continuerà a collaborare, ma chiediamo altrettanta serietà e attenzione da chi ci rappresenta a livello istituzionale”.

Martedì, 26 settembre 2023