L’assessora Satta fa dietrofront: “Errata comunicazione, no alla pesca del riccio tutto l’anno”

Ambiente Nuova nota diffusa dalla Regione. Confermata, invece, l'intenzione di rivedere il blocco triennale

L'assessora Valeria Satta - Foto Ufficio Stampa Regione Sardegna

Cagliari

Sì all’apertura della pesca del riccio tutto l’anno, anzi no. Il dietrofront porta la firma dell’assessora regionale dell’Agricoltura, Valeria Satta. Ieri una nota stampa diffusa dalla Regione riportava delle frasi tra virgolette attribuite all’esponente dell’esecutivo che lasciavano pochi dubbi di interpretazione: “Sono favorevolmente convinta che la pesca dei ricci si possa fare tutto l’anno”. Oggi il passo indietro, con una nuova nota stampa.

“Per una cattiva interpretazione e per un mero errore tecnico di comunicazione”, si legge nella nota, “è stata diffusa ieri una comunicazione errata di un virgolettato che non apparteneva all’assessora dell’Agricoltura Valeria Satta”.

Assessora che precisa “di non aver mai detto, e lo sottolineo, di voler aprire la pesca del riccio tutto l’anno, perché sarebbe chiaramente impossibile e impattante sul nostro ecosistema marino, perché distruggerebbe una specie per noi assolutamente importante”.

L’assessora dell’Agricoltura sostiene di aver proposto invece “semplicemente di rivedere il blocco che impedisce ai nostri pescatori di andare a pescare i ricci. Quindi di rivederlo come è stato fatto l’anno scorso giustamente in Consiglio regionale e di prevederlo anche per quest’anno ed eventualmente, secondo gli studi che emergeranno poi al Comitato Tavolo Pesca anche per l’anno prossimo”.

Venerdì, 22 settembre 2023

