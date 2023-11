L'asseminese Lorenzo Cossu conquista il podio in Francia nel campionato Ultimate Cup Series

“Grazie a tutti per il supporto e i tanti complimenti ricevuti. È stato un anno difficile, ho cercato di dare il massimo che ho potuto. Da esordiente nel campionato europeo posso ritenermi soddisfatto del terzo posto in un agguerrito campionato come questo appena ultimato. Spero in un 2024 ancora più avvincente e performante.

Grazie Assemini” sono le parole del campione, 19 anni appena. Tanti i tifosi che lo hanno acclamato, una serie di successi già ottenuti e che fanno proprio ben sperare per il futuro del campione sardo.