L’Asl bussa alla porta dell’Ares: “Dateci nuovo personale per la guardia medica di Oristano”

Oristano

Oggi garantiscono il servizio in città appena due dottori. Da qui a fine mese alcuni turni scoperti

L’Asl di Oristano ha chiesto all’Ares l’immediata sostituzione degli otto medici che hanno lasciato il servizio di guardia nel capoluogo, non rinnovando i contratti a termine. Un problema che ha causato anche l’interruzione del servizio per alcuni giorni. I tre medici con contratto a tempo indeterminato rimasti in organico (due dei quali hanno presentato le dimissioni) inizialmente avevano saltato il turno per il poco preavviso. Poi due di loro si sono assentati per malattia, ma uno è rientrato ieri.

Il fuggi-fuggi generale è stato scatenato ad agosto da una nota della direzione dell’Azienda sanitaria che invitava i camici bianchi, in caso di emergenza, a prestare assistenza anche nel carcere di Massama. “È una soluzione estrema”, ha spiegato il direttore generale della Asl, Angelo Maria Serusi, rispondendo alle numerose contestazioni degli ultimi giorni, “gli accordi collettivi non ne fanno divieto”. Il dg è intervenuto stamane nel corso di una conferenza stampa convocata negli uffici di via Carducci per fare chiarezza sul servizio di guardia medica. “È necessario aprire un confronto su base regionale”, ha detto ancora Serusi, “noi abbiamo fatto tutto il possibile”.

Da qui alla fine del mese, l’Asl di Oristano è riuscita comunque a definire un calendario di turni, con situazioni critiche in alcune giornate in cui il servizio non sarà garantito. Ad esempio domani, mercoledì 13 settembre, la guardia medica non sarà coperta dalle 20 e fino alle 8 di giovedì; sabato 16 settembre non sarà coperta dalle ore 22 alle ore 8 di domenica; sabato 30 settembre non sarà coperta dalle 22 alle ore 8 del giorno seguente. La stessa Azienda sanitaria ha invitato gli utenti che abbiano necessità della guardia medica nei giorni e negli orari in cui a Oristano sarà chiusa a rivolgersi ai centri vicini, dove il servizio sarà garantito.

Il direttore generale dell’Asl di Oristano, Angelo Maria Serusi, ha ribadito poi la volontà di riaprire un confronto costruttivo con le parti sindacali. “Mi è dispiaciuto leggere quanto scritto nei giorni scorsi dalla Fimmg “, ha detto Serusi, “con il sindacato dei medici di medicina generale ho sempre avuto un confronto continuo e un rapporto schietto. Da parte mia non c’è mai stato alcun ordine di servizio rivolto ai medici di guardia, ma una semplice presa d’atto della situazione emergenziale, legata alla carenza di medici in carcere. Proprio oggi si riunisce il Comitato di distretto per affrontare il tema guardie mediche e condividere una linea comune con le parti sindacali. In questo momento è necessaria la massima condivisione, non creiamo allarmismo. Io stesso sono pronto a chiamare telefonicamente i medici della guardia di Oristano per dialogare con loro”.

L’Asl da tempo ha chiesto all’Ares anche l’apertura di nuovi bandi per garantire l’assistenza ai detenuti del carcere di Massama. Da lunedì 4 settembre, nell’istituto penitenziario oristanese hanno preso servizio due nuovi psichiatri, che possono garantire una copertura di 40 ore settimanali. Si tratta di personale medico assunto con contratti libero-professionali, non avendo trovato un’altra soluzione con i bandi pubblicati a suo tempo dall’azienda regionale.

“Per il carcere di Massama è stato fatto uno sforzo importante”, ha sottolineato Serusi, “dovevamo informare della situazione critica le guardie mediche di Oristano e Cabras. Lo abbiamo fatto con una nota dell’11 agosto. Una comunicazione che non è piaciuta ai sindacati, per questa ragione li abbiamo convocati una settimana più tardi, evidenziando che non si trattava in alcun modo di una disposizione di servizio. A inizio settembre abbiamo ricevuto da parte dei medici di guardia una proposta di turni che copriva appena otto giorni su 30, non potevamo permettere certo questo tipo di organizzazione interna. Così i turni li abbiamo fatti noi”.

Martedì, 12 settembre 2023