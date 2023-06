Lascia la figlia di sei anni al suo compagno e scopre che abusava di lei: condannato

Una madre che esce a fare la spesa e crede di lasciare la figlia di sei in mani sicure, quelle del compagno 40 enne, originario della Nigeria. Ma al suo rientro scopre una abominevole verità. La vicenda è accaduta a Modena, quando la donna ha scoperto l’uomo in camera da letto seminudo insieme alla piccola, in atteggiamenti inequivocabili.

La terribile storia è accaduta nella provincia emiliana un anno fa, ma ora per il nigeriano è arrivata la condanna a 10 anni di reclusione.

Una relazione, quella tra la donna e il 40enne, che durava da poco- circa un anno. Dopo la terribile scoperta, la madre della bambina ha avuto la prontezza e la lucidità di avvertire una vicina e chiamare la polizia, che ha subito fermato l’uomo. Ora il processo si è già concluso grazie al rito abbreviato con la condanna dell’uomo, mentre la madre, parte civile in causa, avrà un risarcimento provvisionale di 30 mila euro.