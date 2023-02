L’Ares deve assumere 72 autisti di ambulanze: parte il concorso regionale

Oristano

Posti disponibili anche per l’Asl di Oristano

L’Ares ha pubblicato un concorso pubblico, per titoli ed esami, per 72 posti di operatori tecnici specializzati – autisti di ambulanze categoria B, livello economico BS. Le assunzioni saranno a tempo indeterminato.

Sono tre i posti per l’Asl di Oristano, sei per quella di Sassari, 10 per l’Asl Gallura, quattro per Nuoro, uno per l’Ogliastra, due per il Medio Campidano, tre per il Sulcis e 42 per le sedi dell’Areus Sardegna.

All’atto della presentazione della domanda ciascun candidato dovrà indicare l’azienda sanitaria per la quale intende concorrere. Sarà possibile indicare una sola preferenza.

Sono richiesti cinque anni di esperienza professionale acquisita nel corrispondente profilo professionale presso pubbliche amministrazioni o imprese private.

Il numero dei posti a concorso potrà essere ridotto a seguito dell’esito di procedure di mobilità, per scorrimento graduatorie vigenti o a seguito di procedure di stabilizzazione o procedure riservate al personale interno.

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere, a pena di esclusione, presentata esclusivamente tramite procedura telematica nella sezione Ares Sardegna sul sito iscrizioneconcorsi.it .

Le domande dovranno essere presentate entro le ore 23.59 di giovedì 9 marzo 2023.

Mercoledì, 22 febbraio 2023