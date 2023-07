L’Ardia di Sedilo regala il bis e va in archivio. L’album delle foto

Sedilo

Stamane la seconda corsa a cavallo guidata da sa prima pandela Marco Mongili

Si è chiusa stamane, senza incidenti, la seconda giornata dell’Ardia, corsa nella vallata di Monte Isei, a Sedilo, in onore di San Costantino. Dopo lo spavento di ieri per la caduta da cavallo de sa prima pandela Marco Mongili, oggi nessun problema per la pariglia, completata da Pier Giuseppe Spada e Alessandro Nieddu, le altre pandelas.

Ieri l’Ardia ha visto la partecipazione di un pubblico da record. La giornata di oggi, come da tradizione, ha richiamato meno spettatori nel centro del Guilcier, ma questo non ha tolto fascino a una tra le manifestazioni equestri più importanti dell’isola.

Intanto a Sedilo la festa continua. Alle 18.30 spazio ai vespri solenni, nella chiesa parrocchiale, e alla processione per le vie di Sedilo in onore di San Costantino, che si concluderà con la benedizione eucaristica. Ad accompagnare questo momento sarà la banda musicale di Monastir. E stasera, alle 22.30, Aka 7even in concerto in piazza ‘e s’Ena.

Poi sarà la volta dell’Ardia a piedi. Sabato 15 luglio, alle ore 19, santa messa al santuario. Alle 22.30, invece, serata musicale in piazza ‘e s’Ena con gli Evergreen.

Domenica 16 luglio sa prima pandela Matteo Marongiu, alle 8, guiderà la corsa a piedi, seguita dalla celebrazione religiosa al santuario. Le messe nella chiesa parrocchiale saranno alle 6.30 e alle 19. Ad accompagnare l’Ardia a piedi saranno ancora i fucilieri di Sedilo, con la banda musicale di Monastir.

Alle 22.30, sempre in piazza ‘e s’Ena, musica etnica con il gruppo Ballade Ballade Bois.