Lapia, pronto soccorso Nuoro al collasso. Subito ispettori - Sardegna

(ANSA) - NUORO, 09 LUG - "Dopo il recente accorpamento della Nefrologia ai reparti di Medicina e Geriatria, che denotano chiaramente il continuo depotenziamento dell'ospedale San Francesco, anche il pronto soccorso della struttura nuorese è ormai al collasso con medici costretti a lavorare sino a diciotto ore consecutive e con l'impossibilità di garantire la piena assistenza ai pazienti". La denuncia arriva dalla deputata Mara Lapia che, dopo un sopralluogo, ha deciso di scrivere al Ministro della Salute, Roberto Speranza, per chiedere "l'invio immediato degli ispettori". Al tempo stesso, la deputata sollecita "con urgenza ancora una volta il presidente della Regione Sardegna Christian Solinas e l'assessore alla Sanità Mario Nieddu, a procedere con il potenziamento del pronto soccorso che - sottolinea la parlamentare - rischia di chiudere completamente già nelle prossime settimane".

"Il pronto soccorso dell'ospedale San Francesco - dichiara la deputata Mara Lapia - non è più ormai un luogo sicuro né per i pazienti, né tanto meno per i medici e tutto il personale sanitario impiegato presso la struttura. Siamo al punto in cui viene garantita la presenza di un solo medico strutturato per un solo turno, soprattutto nelle ore notturne - aggiunge - e, molto spesso, gli stessi medici sono costretti a lavorare sino a diciotto ore consecutive mettendo a rischio la propria salute e quella dei pazienti. È quanto accaduto nelle ultime ore a ben due medici del pronto soccorso che, terminato il turno e non essendoci stata la possibilità di un cambio turno, hanno dovuto proseguire oltre con il loro lavoro sino a oltre diciotto ore consecutive. Un fatto di una gravità inaudita - prosegue la parlamentare - che sta seriamente mettendo in ginocchio tutta la struttura e che rischia di generare conseguenze drammatiche per la salute degli operatori e di tutti i pazienti".

"È davvero vergognoso che si stia chiaramente andando verso la chiusura del pronto soccorso e soprattutto che stia avvenendo in questo modo, lasciando morire la struttura in una lenta agonia: se si vuol definitivamente chiudere la struttura - denuncia la deputata - allora che lo si dica chiaramente e lo si faccia subito, assumendosi la responsabilità delle proprie scelte".

La deputata Lapia avverte inoltre della "imminente chiusura di altri due reparti della struttura, Ortopedia e Urologia, per consentire al personale di andare in ferie ad agosto". (ANSA).



RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA Ottieni il codice embed

Fonte: Ansa Sardegna