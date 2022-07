Il Cagliari Calcio ha acquistato a titolo definitivo dal Benevento il calciatore Gianluca Lapadula, che ha firmato un contratto sino al 30 giugno 2025. Classe 1990, alle sue spalle un bagaglio ricco di esperienza e tanti gol: 156 con squadre di club in 388 partite totali. Numeri da grande attaccante per il nazionale peruviano, che con la maglia de “Los Incas” ha siglato 8 reti in 22 presenze.

Nato a Torino, è partito dalla Pro Vercelli in Serie C2 arrivando a giocare per il Milan: nel mezzo tante squadre in Italia e non solo. Ha conquistato una promozione dalla cadetteria con il Pescara nel campionato 2015/16 di cui è stato assoluto protagonista con 30 reti, 3 delle quali durante i playoff. Nell’ultima stagione in Serie B tra le fila del Benevento è andato a segno 13 volte. “Attaccante duttile, sa svariare su tutto il fronte offensivo abbinando agilità, tecnica e rapidità a temperamento e spirito di sacrificio. Piede preferito il mancino, è dotato di un tiro dalla distanza potente e preciso. Benvenuto in Sardegna, Gianluca”.

L'articolo Lapadula dice sì al Cagliari, l’ex attaccante del Benevento firma un triennale con i rossoblù proviene da Casteddu On line.