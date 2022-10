Lanusei, choc all’ospedale: 70enne si toglie la vita nel reparto di Medicina

Dramma nell’ospedale Nostra Signora della Mercede di Lanusei. Un uomo di settant’anni si è tolto la vita nel reparto di Medicina: stando a quanto si apprende, era ricoverato in una stanza singola e, poche ore prima di compiere l’insano gesto, stava dormendo come tutti gli altri pazienti. La tragedia è avvenuta poco prima delle 5. Sul posto sono piombati gli agenti del commissariato di polizia di Lanusei, per sentire i medici e tutti i presenti, al momento del dramma, nel reparto, che si trova al secondo piano della struttura. La stessa Asl ogliastrina, come conferma a Casteddu Online il direttore sanitario Marco Marras, ha deciso “di avviare un’indagine interna per fare piena luce su quanto capitato”.