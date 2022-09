Armi e droga sequestrate dai carabinieri di Lanusei in un blitz, compiuto insieme alle squadriglie anticrimine di Arzana e Lanusei e i colleghi dello squadrone cacciatori eliportato di Abbasanta, del nucleo cinofili e dei militari della stazione di Bolotana nel paese del Nuorese. I carabinieri, nel corso di una perquisizione mirata, hanno trovato un uomo in possesso di una busta in cellophane trasparente contenente trentadue grammi di marijuana. Le perquisizioni sono proseguite nella sua abitazione e in quelle di altri due uomini: sono state ritrovati, e sequestrati, un fucile doppietta calibro 16, detenuto illegalmente perchè sprovvisto della prescritta autorizzazione di pubblica sicurezza, 10 cartucce per fucile calibro 16 di cui 6 a palla unica e 4 a munizionamento spezzato, una foto-trappola, una pistola a salve “bruni” modello “new police” calibro 8 millimetri di colore argento, una pistola a salve “kimar” modello “85” calibro 8 millimetri di colore nero, modificata con rimozione della canna, una pistola a salve “bbm” modello “p4” calibro 8 millimetri di colore arancione, una pistola a salve “kimar” modello “85” calibro 8 millimetri di colore argento, modificata con rimozione del tappo rosso sul vivo di volata, 169 proiettili, una fondina per pistola e un calcio di fucile in legno.

Tutte le armi e le munizioni sono state sequestrate, in attesa di analisi, negli uffici della Procura della Repubblica presso il tribunale di Lanusei. I tre uomini sono stati denunciati.

L'articolo Lanusei, blitz dei carabinieri nelle case di 3 giovani: sequestrate armi e droga proviene da Casteddu On line.