L’anno record delle regine del mare: oltre 500 mila crocieristi in arrivo nel 2024 a Cagliari

Oltre 500 mila crocieristi in arrivo a Cagliari nel 2024. L’anno prossimo sarà l’anno record delle regine del mare. I dati sono stati presentati oggi dall’Autorità portuale. Per l’anno prossimo sono previsti 153 scali (+ 51% rispetto allo scorso anno), 32 diverse cruise lines, 500 mila ospiti di cui 30 mila in imbarco sbarco, 21 maiden calls (+ 250 %) e 254 doppi approdi e, 2 tripli e 1 quadruplo.

Non solo. “Il 18 dicembre, dopo tre anni di assenza, torna Msc crociere a Cagliari”, ha annunciato l’assessore comunale al Turismo Alessandro Sorgia, “stiamo preparando la migliore accoglienza possibile. E faremo una grande festa per equipaggio e turisti con canti e balli al porto”.