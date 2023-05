L'anfiteatro di Cagliari? "Che beffa, Truzzu. è solamente osservabile dopo una passerella di 100 metri"

L’amministrazione comunale di Cagliari per l’ennesima volta “riapre” l’Anfiteatro Romano con frasi decisamente fuori luogo come “momento storico”per poi scoprire che non è visitabile ma solamente osservabile dopo aver fatto una passerella di 100 m.

Invece, per l’ennesima volta, segnalo che da via Anfiteatro il monumento è visitabile 24 su 24 ore scavalcando un semplicissimo muretto. L’area è piena di rifiuti per via delle frequentazioni notturne di alcune persone che ne approfitano per scaricare rifiuti ingombranti sia per fare baldoria.

Ma possibile che nessuno intervenga per sistemare la recinzione? Ma questo è modo di preservare i monumenti storici?

Valerio Piga ( difensori della natura)